Premiér sa zapotil pod paľbou detských otázok: Pellegrini im prezradil aj to, koľko zarába v čistom

Koľko zarába premiér, čo bude robiť Béla Bugár, ak neuspeje v prezidentských voľbách a jeho Most-Híd sa nedostane do parlamentu, aké spory riešia ministri vo vláde, prečo majú ministri a poslanci prázdniny, keď rodičia musia pracovať, prečo sa investuje do armády, keď nie sú lekári a zdravotné sestry, alebo čo robí štát pre to, aby mu neodchádzali ľudia pracovať a žiť do zahraničia.

To sú niektoré z otázok, na ktoré študentom Detskej univerzity Komenského (DUK) odpovedali na simulovanej Hodine otázok v parlamente členovia vlády a podpredseda parlamentu Béla Bugár.

"Mal som celkom trému, keď som sem išiel, lebo od poslancov zhruba viete očakávať témy. Ale od detí je to bezprostrednejšie, takže to bola veľmi príjemná debata," povedal predseda vlády Peter Pellegrini. Deti boli podľa neho veľmi dobre pripravené. "V mnohých otázkach boli praktické skúsenosti zo života, boli to otázky, ktoré trápia aj ich rodičov a mne sa to páčilo," doplnil premiér. Z otázok si odnáša niekoľko podnetov, ktoré by sa mohli ďalej riešiť.

Premiéra nezaskočila ani otázka o jeho plate. Priznal, že v porovnaní s priemerným platom na Slovensku zarába dosť. "V čistom približne 3200 eur," uviedol. Poukázal však, že manažéri štátnych firiem zarábajú viac a majú menšiu zodpovednosť. "Ale ja si nesťažujem," podotkol premiér.

Otázky padali aj na ministra obrany Petra Gajdoša a šéfku rezortu zdravotníctva Andreu Kalavskú. Matúš sa ich spýtal, prečo investujeme do armády, keď chýbajú lekári a sestry. Gajdoš vyzdvihol potrebu armády pre obranu štátu, Kalavská zas zdôraznila, že chce pre pacientov lepšie nemocnice a zdravotnú starostlivosť a pracuje na tom. Gajdoša teší, že deti majú záujem aj o armádu a ocenil otázky, ktoré dávali ministrom. "Sú to otázky, ktoré trápia nielen deti, ale celú rodinu, spoločnosť. Mnohé otázky boli rozumné a máme čo robiť, aby sme skvalitnili život ľuďom," doplnil.

Neodpovedali iba ministri, ale aj Bugár. Veronika sa ho pýtala, čo urobí, ak neuspeje v prezidentských voľbách a ak Most-Híd vypadne z parlamentu. "Niektorí by sa tešili, ale robím všetko pre to, aby sa to nestalo," vyhlásil Bugár. Tvrdí, že sa ničoho nebojí a bude rešpektovať akékoľvek rozhodnutie ľudí. "Som bojovník, budem bojovať do konca a dúfam, že neprehrám," poznamenal. Ak by aj neuspel, má čo robiť. "Mám záhradu, zvieratá, dobrú rodinu a vydávam dcérku, tak mám stále čo robiť," odpovedal. Bugár s Pellegrinim tiež deťom vysvetľovali, že nie je celkom pravda, keď sa hovorí, že ministri a poslanci cez leto nepracujú.

Deti zaujímalo aj to, o čom sa ministri hádajú. Členovia kabinetu sa zhodli, že o peniazoch. Ale hádky sú podľa nich vecné a neprichádza k bitke. "Ministri si nenadávajú, ani sa nebijú, ale argumentujú," podotkol Pellegrini. Vicepremiéra Richarda Rašiho táto otázka pobavila. Poukázal, že vo vláde je päť žien, čo podľa neho prispieva k tomu, že rokovania kabinetu sú slušnejšie.

Raši čakal, že sa ho budú deti pýtať, aké bude Slovensko v roku 2030, keďže vtedy budú už dospelé a budú začínať svoj život. "Bol som pripravený im povedať, že Slovensko v roku 2030 bude Slovensko o nich a urobím všetko pre to, aby problémy, ktoré riešia, už neriešili," uviedol Raši. Deti ho milo prekvapili a hovorí, že keby boli skutoční poslanci tak pripravení, úprimní a dobrí, ako títo detskí, mnohé veci by sa vyriešili ľahšie a Slovensko by bolo ďalej.