Rudolfovi sa podarilo vypestovať megazeleninu: Prezradil overený recept, ako na šťavnaté maxi kúsky!

Rudolfovi z Malých Levárov na západe Slovenska sa v jeho záhrade nesmierne darí.

Po vyše kilovej paradajke, ktorú sa mu počas leta podarilo vypestovať, nám poslal fotky ďalšej bohatej úrody. Sú nimi krásne červené papriky, ktorých dĺžka presahuje aj dvadsať centimetrov!

Zo šťavnatej zeleniny sa tešili spolu s vnúčikom Erikom, ktorý bol u dedka na prázdninách. A aké je tajomstvo krásne vypestovaných paprík? „Potrebujú veľa vody, trochu lásky a častú starostlivosť. Polievam ich hlavne ráno, keď ešte nie je tak horúco. Držím ich vo fóliovníku," prezradil Rudolf recept na šťavnatú zeleninu.

Niečo z úrody zkonzumovali počas leta, no väčšinu z nej odkladajú do zásob v podobe zaváranín: „U nás je také porekadlo: Čo leto kopne, to zima lopne. To znamená, čo si v lete vypestujeme, to zjeme počas chladných dní," smeje sa Rudolf.

