Grécky premiér predpovedá svetlú budúcnosť: Máme pred sebou lepšie časy

Grécko má dobrý dôvod veriť, že po formálnom opustení záchranného programu má pred sebou lepšie časy.

Vyhlásil to v utorok grécky premiér Alexis Tispras. Grécko oficiálne opustilo posledný z troch záchranných programov v pondelok. "Dnes v našej krajine začína nový, historický deň," vyhlásil Tsipras. "Naša krajina znovu získala právo utvárať si vlastnú budúcnosť," citovala premiéra agentúra Reuters.

Tsipras si pre svoj prejav zvolil ostrov Ithaka, ako symbol konca modernej Odyssey, ktorú podľa neho Grécko od roku 2010 prežívalo. Homérov epos Odysea rozpráva o návrate ithackého kráľa Odyssea z trójskej vojny späť domov, táto cesta mu trvala desať rokov. Analógiu s Odysseom použil už bývalý grécky premiér Jorgos Papandreu, ktorý v apríli 2010 požiadal svojich európskych partnerov a Medzinárodný menový fond (MMF) o prvý záchranný úver. Vtedy povedal, že Grécko a Grékov čaká nová Odyssea.

Grécko dostalo od roku 2010 celkovo tri záchranné úvery od svojich európskych partnerov a MMF v celkovej výške takmer 289 miliárd eur (7,4 bilióna Sk). Pôžičky však sprevádzali prísne podmienky. Od vypuknutia krízy grécka ekonomika klesla o štvrtinu, tretina obyvateľov sa prepadla do chudoby a tisíce ľudí odišli do zahraničia. Krajina tiež zostala vysoko zadlžená, jej dlh dosahuje 180 percent hrubého domáceho produktu (HDP).

Grécko už nemusí prijímať bolestivé reformy, krajina by však v nasledujúcich rokoch mala udržiavať prebytok primárneho rozpočtu, teda bez zahrnutia splátok dlhu. Na budúci rok je naplánované ďalšie zníženie penzií. Až do splatenia posledných peňazí zo záchranného úveru, teda do roku 2060, budú krajine tiež ďalej štvrťročne navštevovať experti. Ich úlohou je preveriť, že krajina plní dohodnuté ciele v oblasti verejných financií.