Peter odišiel na dovolenku do Španielska, do mora nevkročil už niekoľko dní: Hororový pohľad do vĺn!

Dovolenka ako zo zlého sna. Peter sa toto leto vybral do Malagy v Španielsku, netušil ,čo tam naňho v mori bude čakať.

Cez víkend nám do redakcie napísal Peter, ktorý trávi dovolenku v španielskej Malage. No to, čo popisuje, je ako predstava z toho najhoršieho sna, z ktorého sa v noci strhávate. Namiesto krásneho mora tam naňho totiž číha veľké nebezpečenstvo.

Tentokrát to nie je žralok, ale invázia medúz. Ako hovorí, more plné medúz mu znepríjemňovalo tri dni dovolenky. "Španieli, ktorí to poznali mali pri sebe mastičky, vyzeralo to ako pero a potierali si miesta popalené od medúz," vysvetľuje Peter.