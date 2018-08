7 tipov: Čo ak si auto poškodíte na výtlku?

Z vysokých teplôt majú tradične najmenšiu radosť slovenskí vodiči.

Z našich ciest, tak ako každý rok, mizne asfalt, takže vyzerajú skôr ako tankodrómy než ako pozemné komunikácie. Nový Čas a motoristický magazín AUTO BILD vám poradia, čo by ste mali urobiť, ak si auto rozbijete na výtlku a odmietate opravu platiť z vlastného vrecka. Deravé slovenské cesty prinášajú riziko poškodenia vozidla. V lepšom prípade si to odnesú pneumatiky, horší scenár obsahuje poškodené disky, časti náprav a geometriu podvozka, čo znamená opravy v rozpätí od desiatok až do niekoľko stoviek eur. Ak ich nechcete platiť sami, máte len pár možností..



1. Využite havarijné poistenie

Ak neviete, ako sa máte zachovať, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne, kde vám poradia, čo všetko potrebujete na získanie poistného plnenia. Počítajte však so spoluúčasťou, ktorá býva uvedená v percentách, ale aj v minimálnej sume.



2. Privolajte políciu

Postupujte ako pri dopravnej nehode: zabezpečte miesto havárie a volajte políciu. Aj keď môže ísť o nízku škodu, nespoliehajte sa na to. Poisťovne aj Slovenská správa ciest odporúčajú zdokumentovať priebeh nehody políciou. Nejde totiž o škodovú udalosť, pretože vinník sa na mieste nenachádza a vy ho nepoznáte.



3. Zaistite si svedkov

Polícia na mieste posúdi, či poškodenie vzniklo zavinením vodiča, nedodržaním pravidiel cestnej premávky, alebo zlým stavom vozovky. Preto ak máte svedkov, ktorí podporia vašu verziu, požiadajte ich, aby počkali do príchodu polície. Ak viete, že ste neurobili chybu, pokutu iste neplaťte. Zaplatením totiž priznávate vinu a vec sa definitívne uzatvorí. V správnom konaní nesie dôkazné bremeno policajt.



4. Nafoťte si poškodenie auta

Ak chcete, aby vaša žiadosť bola úspešná, detailne si nafoťte poškodenie vozidla a stav vozovky okolo neho. Fotodokumentácia je v tomto prípade nevyhnutná. Každý prípad sa posudzuje samostatne, ale pokiaľ je evidentné, že škoda nastala z dôvodu nerovnosti vozovky, prípadne inej prekážky na ceste, náhrada škody sa vodičovi prizná.



5. Zdokumentujte značky a okolie

Ak bolo miesto, kde ste si poškodili auto, označené dopravnou značkou alebo sprejom, správca cesty žiadosť o odškodné s najväčšou pravdepodobnosťou zamietne. V každom prípade musí ísť o oficiálne a viditeľné dopravné značenie. Odporúčame preto odfotografovať nielen auto, ale aj dlhší úsek pred ním, aby bolo jasné, že miesto nebolo označené alebo situácia bola natoľko neprehľadná, že vyhnúť sa výtlku nebolo možné.



6. Zistite, kto za cestu zodpovedá

Ak sa rozhodnete vymáhať náhradu škody a náklady na opravu, musíte sa obrátiť na správcu komunikácie, ktorým môže byť Národná diaľničná spoločnosť (diaľnice a rýchlostné cesty), Slovenská správa ciest (cesty I. triedy), kraje (cesty II. a III. triedy) alebo samotná obec (miestne komunikácie). Odporúčame vopred si overiť, kto je správcom konkrétnej komunikácie. Pokiaľ totiž pošlete žiadosť o náhradu škody nesprávnemu správcovi, ten žiadosť zamietne.



7. Pošlite žiadosť o náhradu škody

Následne pošlite žiadosť správcovi komunikácie. V nej zrozumiteľne a vecne opíšte, o čo žiadate, a uveďte všetky relevantné informácie, týkajúce sa vodiča, majiteľa vozidla, miesta nehody a automobilu i jeho poškodenia. Prílohami k žiadosti musia byť fotodokumentácia, správa polície a faktúra za opravu.