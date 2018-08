Pellegrini o auguste 1968: Memento, aby sa nič podobné neopakovalo

Udalosti z augusta 1968 sú dramatickým príbehom o nádeji malého národa postaviť sa vtedajším pravidlám geopolitického rozdelenia sveta a vytvoriť slobodnú a sociálnu spoločnosť postavenú na dôstojnom živote jednotlivca.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

K 50. výročiu vojenskej invázie do Československa to napísal premiér Peter Pellegrini v komentári, ktorý zverejnil denník Hospodárske noviny. "August 1968 patrí medzi tie historické udalosti, ktoré je potrebné nasledujúcim generáciám pripomínať. Tragické udalosti sa dotkli každej rodiny a v pamäti našich rodičov a prarodičov zostávajú navždy zapísané ako memento, aby sa nikdy nič podobné neopakovalo," uviedol Pellegrini.



Predseda vlády dodal, že udalosti z roku 1968 sú tiež dramatickým príbehom, ktorý odhaľuje rad charakterov verejne činných ľudí, v ktorom sa myšlienka budovania socializmu s ľudskou tvárou stretla tvárou v tvár so zradou a mocenským cynizmom.

Alexandra Dubčeka, niekdajšieho vysokého komunistického funkcionára a tvár pražskej jari, ktorého cieľom bolo uvoľnenie pomerov v Československu v 60. rokoch, označil Pellegrini za nositeľa obrodnej spoločenské zmeny a za jednu z najvýznamnejších postáv slovenského histórie. "Jeho rozhodovanie v tej dobe bolo zložité, ale vždy zohľadňovalo záujem národa a spoločnosti.," uviedol Pellegrini.

V komentári slovenský premiér takisto vyslovil vďaku tým, ktorí vojenskú okupáciu v roku 1968 neprijali pasívne, ale preukázali veľkú mieru odvahy a čelili vojenskej agresii priamo v uliciach.