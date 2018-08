Laura išla s frajerom na dovolenku do Chorvátska, trpko to oľutovali: Brutalita, aká nemá obdoby!

Namiesto vysnívanej dovolenky nočná mora!

Britská študentka Laura Denmar (26) sa tešila na dovolenku do Chorvátska, ani len netušila, ako dramaticky sa celý výlet zvrtne. Laura a jej priateľ Jeremy (39) sa ubytovali v hosteli v meste Split, no nebol to však dobrý nápad.

Hostel, ktorý si účtoval v prepočte približne 67 eur za noc, si objednali cez internet. Ani zďaleka však nedostali to, čo očakávali. Párik si myslel, že budú ubytovaní v centre mesta, no keď tam dorazili, oznámili im, že musia ísť do inej budovy a odovzdali im od nej kľúče. Budova hostelu však bola od centra ďaleko, na špinavom predmestí, informuje britský denník Daily Mail. "Keď sme tam dorazili, zistili sme, že to vôbec nie je v poriadku. Bolo tam 30 postelí a len jedna kúpeľna. Nemali sme už však kam ísť a mali sme to zaplatené, tak sme tam zostali," vysvetlila Laura.

Skutočná hrôza nastala až v posledný deň dovolenky. "Prišla k nám upratovačka a povedala, že máme okamžite odísť alebo im zaplatiť viac peňazí," tvrdí Laura. Dodala, že upratovačka sa im vyhrážala, že zavolá políciu. "Vedela som, že to, čo robia, je ilegálne, tak som im povedala, nech zavolajú políciu," dodala mladá Britka. Namiesto polície však prišiel muž, o ktorom si turisti mysleli, že je majiteľ. Mýlili sa. "Snažili sme sa odtiaľ čo najrýchlejšie odísť, no tá žena nás zamkla v izbe. Keď ten muž prišiel, s ďalším komplicom pritlačili Jeremyho o stenu a tá žena ma začala mlátiť kovovou tyčou," popisuje celú hrôzu vystrašená turistka.

Pár po brutálnom útoku museli hospitalizovať. Laura skončila s rozbitou hlavou, zlomenou rukou a modrinami po celom tele. Otrasení dovolenkári chcú varovať všetkých turistov pred takýmito typmi ubytovania. Chorvátska polícia útok vyšetruje.