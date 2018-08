Narodeniny oslávil futbalom: Usain Bolt začína s tréningom

Bývalý jamajský šprintér Usain Bolt odštartoval tréningovú skúšku v austrálskom futbalovom klube Central Coast Mariners.

Osemnásobný olympijský víťaz a svetový rekordér v behu na 100 aj 200 metrov by sa v prípade jej úspešného zavŕšenia mohol predstaviť v tamojšej najvyššej súťaži A-League.

Bolt absolvoval v utorok pod drobnohľadom trénera Mikea Mulvyho ľahší 15-minútový tréning zameraný na cibrenie prihrávok. Na štadióne v Gosforde ležiacom 80 km severne od Sydney ho sledovalo okolo sto reportérov a fotografov. "Som úplne mimo mojej komfortnej zóny, ale práve preto som tu, aby som sa do toho postupne dostal. S futbalom je to ako s atletikou, prvý tréningový deň býva vždy najťažší. Potrvá nejaký čas, kým nastane progres, no som pripravený na sebe tvrdo 'makať'," povedal Jamajčan pre akreditované médiá v deň svojich 32. narodenín.

Dĺžka Boltovej skúšky v klube Central Coast Mariners nie je bližšie špecifikovaná. "Rozhodnutie o prípadnom Boltovom angažovaní určite nepadne zajtra ani pozajtra. Usain má v sebe víťaznú mentalitu, je to osemnásobný olympijský šampión, čo svedčí o jeho výnimočných schopnostiach," zdôraznil tréner Mulvy.