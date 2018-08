Tomáš (†21) si siahol na život: Zabil sa mladý futbalista kvôli nešťastnej láske?

Správa o smrti mladého futbalistu Tomáša Valeša (†21) zasiahla Česko.

Ešte v piatok hral zápas a tímu FC Vrchlabí pomohol mu k zisku troch bodov. Mladý futbalista Tomáš Valeš si však po víťaznom zápase siahol na život. Tomáš sa mal podľa českého Blesku obesiť, momentálne však prebieha policajné vyšetrovanie, ktoré má za úlohu určiť presnú príčinu.

„Všetkých nás zasiahla veľmi smutná správa. Do futbalového neba odišiel výborný futbalista, výborný chlapec, ktorý by sa pre svojich najbližších rozdal, najlepší kamarát. Tomáško česť tvojej pamiatke,“ uviedol na sociálnej sieti klub Tatran Hostinné, odkiaľ Valeš tento rok odišiel do vyššej ligy.



Dôvodom jeho konania by mohla byť nešťastná láska. "V piatok vyrazil na narodeninovú oslavu, kde mu však jeho priateľka povedala, že už s ním nechce chodiť. Tomáš si potom siahol život, obesil sa. Či bol rozchod hlavným dôvodom, sa nevie. Dá sa iba špekulovať," píše o smrti mladého športovca český denník expres.cz