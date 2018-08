Országh nešetril kritikou: Priznáva, že pre hráčov nie je Slovan prioritou

Hokejisti Slovana Bratislava sa v pondelok po prvý raz predstavili v príprave na novú sezónu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na domácom ľade.

Trénera Vladimíra Országha však výkon jeho zverencov pri prehre 1:5 sklamal, zdvihol preto varovný prst.

"Belasí" odohrali za uplynulých sedem dní už piaty prípravný zápas, únava bola zreteľná najmä v jeho úvode. "Negatívne ma to prekvapilo. Chalani ťahali nohy, nič nám nešlo. Boli sme o krok vzadu, niekedy až o dva. Bol to zatiaľ náš najhorší výkon v príprave," uviedol Országh.

Úradujúci český majster strelil prvé štyri góly duelu, Slovan sa až za tohto stavu dokázal presadiť zásluhou jednej z posíl Rudolfa Červeného. Hostia potom strelili ešte jeden gól, ďalším zabránil Marek Čiliak, ktorý prišiel do Slovana práve z Brna. V bránke vystriedal po štvrtom inkasovanom góle Jakuba Štěpánka. "Výkon Čiliaka ma potešil. Mali sme v zápase aj pár svetlých chvíľ, ale na hráčoch sa prejavila únava, pramenili z toho chyby. Tak veľa sme ich neurobili ani vo všetkých predchádzajúcich zápasoch dokopy. Je to pre nás varovanie," povedal Országh, ktorý v zápase šetril niekoľko opôr. Odpočívali Lukáš Klok, Patrik Virta či Kyle Chipchura. "Šetrili sme ich, pretože na niektorých hráčoch je už toho veľa, máme za sebou náročný program. Nechceme ich 'odpáliť' už teraz," vysvetlil.

Tréner spolu s manažmentom stále čaká na príchod ďalších posíl, ktoré Slovan potrebuje do prvých elitných útokov. "Riešime to, ale je to boj. Pre hráčov nie je Slovan prvou voľbou, to si musíme priznať. Čakajú na lepšiu ponuku. Hľadáme troch-štyroch kľúčových hráčov, ktorí by to zobrali na seba. Uvidíme, ako sa situácia na trhu vyvinie. Slovákov už nehľadáme, pretože každý rozdielový hráč je už pod zmluvou. Možno len doplníme káder nejakými mladšími hráčmi," priznal Országh, ktorý si je vedomý aj toho, že by nemusel už prísť nikto: "My to riešime, ale ak sa to nepodarí, budeme hrať s tým, čo máme."

Slovan v piatok odohrá ďalší zo série prípravných duelov, ktorý bude zároveň predposledný pred štartom ligy. Stretne sa proti majstrovi Slovenska z uplynulej sezóny HC'05 Banská Bystrica na jeho ľade. Generálkou bude pre mužstvo duel proti Mladej Boleslavi v utorok 28. augusta na ZŠ Ondreja Nepelu. "Bystrica má nadupaný káder, ale my sa musíme pozerať na nás a na to, ako zlepšiť činnosti, ktoré nám nejdú. Berieme tento zápas vážne, tak ako každý iný," uzavrel Országh.

Prvý zápas sezóny KHL 2018/2019 odohrajú Bratislavčania na ľade Metallurgu Magnitogorsk 2. septembra, následne odohrajú ešte dva zápasy na klziskách súperov - s Traktorom Čeľabinsk a Avtomobilistom Jekaterinburg. Doma sa prvýkrát predstavia 9. septembra v súboji proti Lokomotivu Jaroslavľ.