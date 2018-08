Indy Car priniesla minúty hrôzy: Hororová nehoda nováčika sezóny

O víťazovi nehovorí nik. Každého, kto videl hororovú nehodu z pretekov Pocono Raceway, ktoré boli súčasťou seriálu Indy Car – viď video, zaujíma ako je na tom Kanaďan Robert Wickens (29), ktorého z okruhu odvážal vrtuľník.

Preteky sa šli v nedeľu večer nášho času ako 14. podujatie seriálu Indy Car. Wickens, ktorý si vyslúžil prezývku Zázračný nováčik, keďže sa v sezóne už štyrikrát dostal na stupne víťazov, sa v 7. kole pretekov zrazil s Ryanom Hunter-Reayom. Energia zo zrážky ho vymrštila do výšky, pričom sa odrazil od ochranného betonového valu späť na trať, kde jeho automobil, presnejšie, to, čo z neho ostalo, urobil ešte niekoľko piruet. Z vraku ho vyslobodili asi po 20 minútach a okamžite odviezli do nemocnice, odkiaľ spočiatku nechodili priaznivé chýry...

Preteky Pocono nakoniec po dvojhodinovej pauze dokončili, vyhral ich piaty raz v kariére Američan Alexander Rossi, ale celé štartové pole zaaplaudovalo, keď na okruh dorazila správa, že Robert Wickens bude v poriadku. Hoci má zlomeniný jeden stavec, ruku, členok a pomliaždené pľúca.