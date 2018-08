Na Lauru z Prievidze sa usmialo šťastie: Hollywoodskemu hercovi poslala smajlíka, ten ju pozval na obed!

Správne načasovanie! Pomysleli by ste si, že ak na instagrame zareagujete na príbeh známeho herca obyčajným smajlíkom, začne si s vami písať?

Mladej študentke reklamnej tvorby Laure Janejovej (16) z Prievidze sa to prihodilo. Populárny herec T. J. Thyne zo seriálu Kosti, známy tiež ako Jack Hodgins, začal s mladou Slovenkou komunikovať a napokon sa stretli.

Laura je veľkou fanúšičkou spomínaného seriálu, a preto na instagrame sleduje aj jeho protagonistov. Pred pol rokom zareagovala na uverejnený príbeh smajlíkom a herec sa jej ozval. „Bola som prekvapená. Najprv sme si posielali len tak smajlíky a potom sme si začali písať,“ objasnila Laura.

Keď uvidela príspevok, že ide na Slovensko, spýtala sa, či by sa nemohli stretnúť. Thyne (43) s tým nemal žiaden problém. „Napísal mi, že sa dohodneme, keď bude v Nemecku. Napokon sme sa dohodli na pätnásteho augusta. Bola to streda a všetko vyšlo ako malo,“ povedala nadšená Laura. Rodičia ju podporili, no niektorí kamaráti boli skeptickí. Hovorili, že to vôbec nemusí byť on. „Keďže na instagrame má overený účet, tak som nepochybovala. Najprv som ho chcela zobrať do slovenskej reštaurácie, ale halušky už vraj jedol. Tak sme si pochutili na paradajkovej polievke,“ vysvetlila Laura.

Herec bol vraj veľmi milý, má prehľad, zaujíma sa o Slovensko a tiež sa dievčaťa spytoval na jej život a rodinu. „Povedal, že sa takto nestretáva často, ale že ja som výnimočný človek. Slovenky sa mu nesmierne páčili, podľa neho môže ktorákoľvek robiť modelku,“ usmiala sa Laura. Herec jej nakoniec prezradil, že sa na Slovensko ešte plánuje vrátiť, no tento rok to už asi nestihne.