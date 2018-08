Smeti z Bratislavy zvezú do okolitých obcí: V Senci a Zohore pribudne 5 000 ton odpadu!

Čo na to hovoria? Počas dvoch jesenných mesiacov poputuje komunálny odpad z hlavného mesta do okolitých obcí.

Od pôvodného zámeru odvážať smeti z Bratislavy do Košíc mestská organizácia OLO nateraz upustila. Na skládkach v Zohore a Senci tak pribudne ďalších 5 000 ton odpadu.

Už onedlho pre odstávku bratislavskej spaľovne odpadu začne jeho vývoz. Ešte nedávno mestská organizácia OLO zvažovala možnosť prepravovať smeti z Bratislavy do Košíc. Tento variant sa však nakoniec nenaplnil a odpad zvezú do Zohora a do Senca.

Nie je to nič nové

„Jesenná technologická odstávka spaľovne odpadu bude v období od 14. septembra do 8. októbra 2018. Zmesový komunálny odpad bude počas odstávky odvážaný na skládky odpadov do Zohora a Senca. Spolu pôjde asi o 5 000 ton odpadu,“ potvrdila nám hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.

Nový Čas zaujímalo, čo na to hovoria zástupcovia oboch obcí. „Zatiaľ nám to nikto oficiálne nepotvrdil, ale pokiaľ pôjde o bežný komunálny odpad, ten sa z Bratislavy dováža pravidelne,“ povedal starosta Zohora Martin Zálesňák.dodal.

Riešia nezákonné rozšírenie skládky

Zástupcov mesta Senec skutočnosť, že im pribudne ďalší odpad, neteší, no tiež s tým nemôžu nič urobiť. Senecká skládka je dlhodobo problematická a obyvatelia sa pravidelne sťažujú na veľký zápach. „Od roku 2008 sa naša okresná skládka zmenila na regionálnu, nemôžem teda voči tomu namietať. Odpad z Bratislavy sa k nám vozil aj predtým, aj keď mne osobne sa to nepáči,“ povedala Jana Turanská z mestského zastupiteľstva Senec. „S čím nesúhlasím, je nezákonné rozšírenie tejto skládky, voči ktorému sme podali aj trestné oznámenie. Na vyjadrenie ministerstva čakáme už vyše pol roka,“ dodala Turanská. Obce dostanú za každú privezenú tonu smetí finančné benefity a podľa Turanskej prinesie dovoz odpadu z iných miest Sencu ročne okolo 280-tisíc eur.