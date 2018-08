Obyvatelia sa sťažujú na faru vo Svätom Jure: Prečo zvonia každú hodinu aj v noci?!

Rušivé zvuky. Hoci sa Svätý Jur nepýši veľkou rozlohou, má v historickom centre až tri kostoly.

Jeden z nich podľa nášho čitateľa odbíja čas aj v noci a nedá spať ani jeho rodičom. Pravidelné zvonenie počuť každých pätnásť minút a obyvatelia domu v tesnej blízkosti kostola sú so silami na dne.

Martin žije s rodičmi neďaleko Kostola Svätej trojice už dva roky a zatiaľ sa márne pokúša zvyknúť si na hluk z kostolnej veže. Každých pätnásť minút, dokonca aj v noci, sa okolím nesú tóny zvonu. „Nevadí to len nám, ale všetkým naokolo,“ povedal rozhorčený Martin. ,,Boli sme na polícii, sťažovali sme sa všade, a nič,“ povedal. „Na polícii rodičom povedali, že to môže riešiť len starosta. Ten sľúbil, že to bude riešiť, ale nič sa nezmenilo,“ povedal Martin. Odbíjanie počas dňa mu vraj veľmi nevadí, lenže horšia situácia je v noci. Žijú v staršom dome a vymenili dokonca okná, aby sa izolovali od hluku zvonka, no miestnym vyzváňanie zvonov neprekáža.

„Ľudia sú rôzni, niekto býva pri stanici a vlaky mu nevadia, druhý sa musí odsťahovať, lebo ho rozčuľujú,“ povedal miestny policajt. Kostolné zvony nevadia ani Márii. „Evanjelici nemohli stavať veže na svojich kostoloch, tak postavili túto vežu ako mestskú vežu. Takže hodiny sú nastavené podľa toho, že je to mestská veža a každú štvrťhodinku cinknú a celú hodinu obijú toľko, koľko je hodín,“ priblížila historický kontext. „Ak by to bolo príliš rušivé, asi by sa ľudia búrili, a potom by sa s tým muselo asi naozaj niečo robiť,“ uzavrela. Vo Svätom Jure pôsobia dvaja farári, no na fare sme ani jedného nezastihli, aby sa k situácii vyjadrili.

Piaristický kostol svätej Trojice