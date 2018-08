O Kočnerovom prepustení z väzby má rozhodovať Najvyšší súd: Dostane podnikateľa von nový dôkaz?

Po tom, čo žiadosť Kočnera o prepustenie z väzby zamietol Špecializovaný trestný súd, sa jeho obhajcovia odvolali.

Už čoskoro tak prípad dostane na stôl skupina sudcov z Najvyššieho súdu. Advokáti podnikateľa tvrdia, že majú v zálohe nový dôkaz, ktorý by mal dostať Kočnera z basy. Čo na to hovorí Markíza?

Kočnerov právnik Michal Mandzák vysvetľuje, že jeho klient sedí vo väzbe na základe neoverenej kópie znaleckého posudku Ústavu súdneho inžinierstva. „Podľa úradného záznamu vyšetrovateľa zo dňa 19. 7. 2018 sa táto listina „objavila“ v spise bez vedomia vyšetrovateľa,“ povedal Mandzák s tým, že polícii sa nepodarilo zistiť, či táto listina bola v spise aj predtým. Zároveň tvrdí, že nie je zrejmé, kto, kedy a ako posudok do spisu založil, čo je nezákonné a súd takýto dôkaz nemal akceptovať. Mandzák hovorí, že ak to bol prokurátor, tak postupoval v rozpore so svojimi povinnosťami.

Mediálny zástupca Markízy Peter Papánek oponuje, že ide o legitímny dôkaz, ktorý bol predložený oprávnenou stranou. „Rovnako aj dozorujúci prokurátor odmieta akékoľvek manipulácie a potvrdzuje, že kompletný spis aj so znaleckým posudkom mal ŠTS k dispozícii, už keď o väzbe rozhodoval prvý raz a Kočnera prepustil. Čo sa týka mlčanlivosti, my sme boli oprávnení s posudkom nakladať, nakoľko sme ho objednali. Vo vzťahu k žiadosti PZ bol USI zbavený mlčanlivosti už 15. 6. 2018,“ zakončil Papánek. Prokurátor Ján Šanta, ktorý prípad dozoruje, zopakoval, že posudok sa nachádzal v spise ešte pred rozhodnutím súdu.

Nezávislý právnik Marek Benedik pripomína, že do spisu môže zakladať dôkazy ktorákoľvek zo strán. Problémom by bolo, len ak by z nich vychádzal súd v čase, keď ešte neboli v spise. Polícia tvrdí, že vyšetrovateľ požiadal prokurátora o prešetrenie postupu.