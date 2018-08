Veľká nádej pre synčeka zavraždenej Veroniky († 27): Súd rozhodne o Miškovom návrate

Zronení Mitaľovci nevzdávajú boj o malého Miška (8). Od vraždy jeho mamičky uplynuli už dva roky, počas ktorých žije v Nemecku, nakoľko ho tamojšie úrady nevydali na Slovensko.

Sestre brutálne zavraždenej Veroniky († 27) však dovolili druhé stretnutie s chlapčekom. Miško sa tete Tonke veľmi potešil, zahrali sa presne tak, ako kedysi a opäť sa začal smiať. Mladá žena onedlho vycestuje do Nemecka, kde sa začne dôležité pojednávanie o zverení Miška do jej starostlivosti.

Mitaľovcov v júli vystrašil list z nemeckého súdu, podľa ktorého má Miško trpieť vážnymi psychickými diagnózami. Vystrašenej Tonke úrady umožnili začiatkom augusta druhé stretnutie s chlapčekom v Nemecku. „Hneď ma spoznal, prvýkrát som s ním mohla byť sama. Bol taký, ako u nás doma: živý, veselý a usmievavý,“ teší sa jeho teta. Rozprávali sa o tom, ako sa má a čo robí. „Hovorila som po slovensky, on po nemecky. Bola tam aj prekladateľka, ale videla som, že Miško slovensky rozumie,“ pokračuje Tonka.

Chlapček sa jej dokonca pýtal, prečo mu nedoniesla hračky, ktoré si pamätal zo Slovenska. Spoločne si zahrali futbal a veľa sa nasmiali. Keď úradníci videli pozitívnu Miškovu reakciu, dovolili ešte stretnutie na ďalší deň.vraví dojatá Tonka.

Pojednávanie v stredu

Plná nádeje opäť cestuje do Nemecka, kde v stredu prebehne súd o ďalšom stretávaní sa s chlapcom a jeho zverení do starostlivosti. „Robíme všetko pre to, aby sa vrátil tam, kam patrí, teda domov k rodine na Slovensko. Pojednávanie bude o tom, aby si súd overil Tonkine schopnosti a prípadne nastavil pravidelné stretávania,“ prezradila riaditeľka Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrea Cisárová.

Starí rodičia Dušan a Viera veria, že Miška uvidia čo najskôr. Neprítomnosť vnúčika znášajú ťažko. Zároveň prebieha súd s Miškovým otcom Grékom Michailom Chatzitheodoridisom (32), obžalovaným z vraždy expriateľky Veroniky, Miškovej mamy. Po rozchode s ňou odišiel do Nemecka, kde mal syna istý čas podľa dohody u seba. „Najdôležitejšie je, že chlapec musí mať vytvorené podmienky na to, aby žil v milujúcej rodine. Tonka mu s priateľom vie zabezpečiť novú cestu života,“ uzavrela Cisárová.

Brutálna vražda

Veronika vyšla v noci z domu rodičov von iba v nočnej košeli a papučiach, pri sebe mala mobil. K jej brutálnej vražde došlo podľa polície v presne nezistenom čase zo 7. 8. na 8. 8. 2016. Telo nebohej našli 8. 8. večer, v katastri obce Varhaňovce (okr. Prešov) v blízkosti vodojemu neďaleko Vtáčkoviec. Smrteľnou ranou mala byť zasiahnutá oblasť záhlavia zbraňou podobnou mačete.