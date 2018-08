Angličanka Kay Longstaff vypadla z výletnej lode do mora: Aby prežila, 10 hodín robila toto!

Angličanka Kay Longstaff (46) prežila nemožné! V sobotu okolo polnoci vypadla podgurážená alkoholom z výletnej lode, ktorá smerovala z Dubrovníka do Benátok.

Pád prežila a následne strávila 10 hodín v Jadranskom mori, až kým ju nenašli záchranári.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kay je rodená Britka, ktorá žije momentálne v Španielsku. Predtým sa živila ako stevardka leteckej spoločnosti Virgin Atlantic. Minulý týždeň sa vybrala so svojimi priateľmi a rodinou na plavbu výletnou loďou Norwegian Star po Jadrane. V sobotu večer si však Kay dopriala alkoholu viac, ako mala a podľa jej slov vypadla vzadu zo siedmej paluby rovno do mora. Stalo sa tak blízko Rijeky. Či však neskočila, je stále otázne, pretože loď postavili tak, aby z nej ľudia len tak ľahko nevypadli.

Na palube zostala po Kay len jej kabelka a pas, čo zrejme vyvolalo podozrenie, že sa niečo stalo. Keď ju rodina a priatelia nenašli, zburcovali posádku lode, ktorá rozbehla pátraciu akciu. Výletná loď sa okolo druhej ráno otočila a vrátila sa na miesto, kde žena zrejme vypadla a prešla oblasť minimálne štyrikrát. Avšak neúspešne. Do akcie tak ráno vyslali lietadlo a päť pátracích lodí.

Chorvátski záchranári vypočítali podľa údajov o stave vetra a morských prúdov, kde by sa mohla nachádzať. Zakrátko Kay našlo lietadlo 100 kilometrov od chorvátskeho pobrežia. Bola živá, no veľmi vyčerpaná. Podľa vlastných slov jej pomohlo to, že cvičí jogu a je teda fit. Tiež si celú noc spievala, aby sa udržala nažive. Podľa odborníkov jej pomohlo teplé a pokojné more, ktoré má 28 až 29 stupňov. V chladnejšej vode s väčšími vlnami by sa utopila.