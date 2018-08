Vondráčková má jasno v tom, kde chce po rozpade manželstva žiť: Začína sa boj o deti?!

Toto sa mu páčiť nebude! Rozpad manželstva českej speváčky Lucie Vondráčkovej (38) a hokejistu Tomáša Plekanca (35) vyšiel najavo iba nedávno a už má trpkú príchuť.

Vyzerá to totiž tak, že najväčší dosah bude mať koniec ich vzťahu najmä na ich dvoch synov Matyáša (6) a Adama (3). Lucie sa totiž chce z Kanady, kde donedávna žili ako rodina, čím skôr opäť vrátiť do rodnej Prahy. A to natrvalo!

Vondráčková a Plekanec majú o budúcnosti ich dvoch synov Matyáša a Adama zrejme úplne odlišnú predstavu. Tomáš hrá hokej v Kanade, no speváčka tam už viac žiť neplánuje. Hoci sa jej vôbec nechce, za oceán ešte odcestovať musí - vybaviť zopár dôležitých záležitostí. „Poletíme naspäť, lebo Matyáš je tam zapísaný do školy,“ povedala televízii Prima Vondráčková, ktorej život v zámorí sa má už čoskoro stať minulosťou. „Lucka má jasno, že sa veľmi skoro vráti do Česka. V Prahe sa rozhliada po novom bývaní pre seba a chlapcov. Musí však vyriešiť školu pre syna,“ dodal zdroj z okolia rodiny s tým, že Plekancovi sa to páčiť nebude. Športovec bude totiž určite chcieť, aby deti zostali pri ňom. „Tomáš neráta s tým, že by mal za oceánom žiť bez synov a vídať ich len pri návšteve Česka,“ uzavrel hokejistov kamarát.