Lúpežníci prepadli poštu: Zamestnankyni nastriekali do očí slzný plyn a ušli s tisíckami eur!

Policajti zo Žiliny pátrajú po osobnom aute s evidenčným číslom okresu Žilina, ktorého posádka prepadla zamestnankyňu pošty. Lúpežníci ušli s korisťou niekoľko tisíc eur.

Dvaja až štyria lúpežníci prepadli v pondelok okolo 16. hodiny zamestnankyňu Slovenskej pošty v Lietavskej lúčke (okres Žilina).

Do očí zamestnankyni pošty lúpežníci nastriekali slzný plyn a ušli s korisťou niekoľko tisíc eur. V súvislosti s lúpežou polícia pátra po osobnom aute s evidenčným číslom okresu Žilina, na ktorom lúpežníci mali ujsť.

Lúpež pre Čas.sk potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Duchaprítomná poštárka

Apríl 2018 - Neznámy maskovaný muž sa pokúsil vylúpiť poštu v Alekšinciach (okres Nitra). Vošiel do miestnosti so zbraňou v ruke a od zamestnankyne žiadal peniaze. Duchaprítomná žena cez vydávacie okienko nastriekala lúpežníkovi do tváre slzný plyn a zamkla sa na toalete. Muž na dvere ešte chvíľu búchal a kričal, aby mu dala peniaze, že jej neublíži.