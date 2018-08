Pri autonehode zomrela riaditeľka školy: Po jej smrti sa odhalili problémy! Prečo zatvoria gymnázium v Topoľčanoch?

Štúdium budú musieť dokončiť v inej škole. Nehoda, pri ktorej o život prišla riaditeľka Súkromného gymnázia v Topoľčanoch Ingrid Paulovičová († 54), poznačila nielen rodinu.

Dotkla sa aj zarmútených kolegov a študentov, ktorí musia prestúpiť do iných škôl. Riaditeľka prišla o život po tom, čo sa minulý týždeň čelne zrazila s kamiónom. Ingrid zomrela na mieste, jej dcéra Natália († 23) podľahla zraneniam v nemocnici.

Po nešťastí muselo mesto riešiť situáciu, s ktorou sa ešte primátor nikdy nestretol. „My sme hneď po tej tragédii začali zisťovať na ministerstve školstva čo so školou. Je to zrejme ojedinelá situácia na Slovensku,“ vraví primátor Topoľčian Peter Baláž (59).

Ingrid († 54) totiž školu vlastnila a bola nielen riaditeľkou, ale aj jej zriaďovateľkou. Keďže nepatrila pod žiaden inštitút, škola tak spadá do dedičského konania. „Rozprával som sa so sestrou nebohej, ona o školu nemá záujem, pretože nemá ani vzdelanie a ani to nechce robiť. Keďže dedičské konanie bude až o pár mesiacov a máme tu onedlho školský rok, museli sme konať. Niektorí žiaci budú premiestnení do gymnázia v Topoľčanoch a iní zase do Galanty,“ hovorí primátor. Riaditeľka navyše už predtým mala problém s financovaním chodu školy a dostala sa aj do problémov s dlhom. Čo sa týka zamestnancov, v škole boli zamestnaní len dvaja a od prvého septembra končia.

Žiaci túto správu prijali s pokorou. „Je to veľká tragédia a sme z toho všetci zdrvení. Nikto za to nemôže. Budeme si musieť zvyknúť na inú školu. Ale je to v poriadku, budeme pokračovať normálne ďalej v ročníku. Ja som na päťročnom štúdiu a teraz idem do tretieho ročníka,“ opísal situáciu Marek (18).

Nešťastie sa stalo pred týždňom, keď zo zatiaľ nezistených príčin Ingrid na rovnej ceste prešla do protismeru a zrazila sa čelne s kamiónom. V aute sedela aj jej postihnutá dcérka Natália. Nehodu vyšetruje polícia.