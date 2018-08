Na jeseň sa rozhodne, ktorý z dvoch návrhov bude platiť: Kedy pôjdeme do dôchodku?

Chystáte sa do dôchodku, ale neviete, kedy k tomu príde? Na tom, kedy by Slováci mali odchádzať na zaslúžený odpočinok, sa nezhodujú ani politici vládnej koalície.

Kým Smer chce ústavným zákonom dôchodkový vek zastropovať, Most-Híd navrhuje zmeniť mechanizmus jeho výpočtu. Čo by to znamenalo?

Strana Most-Híd navrhuje zmeniť spôsob výpočtu veku odchodu do penzie. Nielenže by sa zvyšoval pomalšie, ale ešte by sa dal určiť na päť rokov dopredu. Podľa dnes platného zákona sa dôchodkový vek stanoví len rok vopred. „V praxi to znamená, že napríklad 60-ročný človek ešte stále nevie, kedy bude môcť ísť do dôchodku,” tvrdia poslanci podpísaní pod návrhom zákona.

Návrh menšej koaličnej strany už prešiel prvým čítaním v parlamente, takže má náskok pred návrhom na zastropovanie penzijného veku z dielne Smeru, ktorý v septembri ešte len pôjde na rokovanie Národnej rady. „Sú dva návrhy. Ak sa prijme jeden, tak druhý nemá celkom logiku a opodstatnenie,” citovala TASR ministra práce Jána Richtera (Smer).

dôchodkový vek sa mení v závislosti od vývoja strednej dĺžky života najmladších seniorov

vychádza sa z údajov z dvoch päťročných období (3 - 7 a 4 - 8 rokov naspäť)

vek odchodu do penzie sa určuje v rokoch a dňoch a iba jeden rok dopredu



Rezort práce má výhrady

Ministerstvo práce nesúhlasí s tým, aby sa vek odchodu do penzie určoval „na základe dát, ktoré sú menej aktuálne“, ani s tým, aby sa zaokrúhľoval na mesiace. „Mení sa naviazanosť dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života a de facto sa tým znižuje presnosť výpočtu,“ povedal hovorca rezortu Michal Stuška.

Čo navrhuje Most-Híd

dôchodkový vek v rokoch 2019 - 2023 by sa určil zákonom, zvýšil by sa o 2 mesiace ročne

na nasledujúce roky by sa stanovil v predstihu 5 rokov

vychádzalo by sa zo starších údajov o strednej dĺžke života seniorov (8 - 12 a 9 - 13 rokov naspäť)

vek odchodu do penzie by sa určil v rokoch a mesiacoch

Čo navrhuje Smer

vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe (nárok na výplatu starobného dôchodku) by nesmel presiahnuť vek 64 rokov

každý, kto vychoval dieťa, má právo na primerané zníženie dôchodkového veku

Kto má nižší dôchodkový vek

1. Ženy s deťmi

Prvú zvýhodnenú skupinu tvoria ženy, ktoré sa narodili od 1. januára 1955 do 31. decembra 1961 a vychovali najmenej jedno dieťa. Mnohé dôchodkový vek dovŕšili v predchádzajúcich rokoch, zvyšok ho postupne dosiahne do roku 2023.

2. Tzv. kategoristi

Výnimku majú aj ľudia, ktorí dostatočne dlho pracovali v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie, alebo do I., alebo II. kategórie funkcií. Ich dôchodkový vek je od 55 do 59 rokov a nároky naň sa budú priznávať aj po roku 2023.

3. Narodení pred rokom 1955

Do roku 2016 si nárok na odchod do starobného dôchodoku v zásade vyžadoval dosiahnutie veku 62 rokov. Možnosť odchodu do penzie v tomto veku majú všetci, ktorí sa narodili do 31. decembra 1954.