Brankár Dukly všetkých prekvapil: Miesto chytania strieľal góly!

Korčule vymenili za tenisky a puk za loptičku.

Hokejisti Dukly Trenčín sa v sobotu zúčastnili 1. ročníka hokejbalového turnaja o Pohár Sihote. Raritou akcie bol gólman Dukly Michal Valent (32), ktorý sa prekvapujúco nepostavil do bránky, ale hral v pozícii útočníka a strelil aj niekoľko gólov!

Pôvodne mali Trenčania na zimnom štadióne cez víkend absolvovať tradičný turnaj Rona Cup, ale keďže sa rekonštruuje hracia plocha, tak ako náhradu si zvolili hokejbalovú akciu. „Bolo to veľmi fajn spestrenie nášho doterajšieho programu. Hoci sme vopred veľa o akcii nevedeli, som milo prekvapený či už organizáciou, ale aj fanúšikmi, ktorí prišli. Akcia splnila účel, čo je super,“ pochvaľoval si krátko po akcii gólman Trenčína Michal Valent. Ten pre tentoraz dal brankársky výstroj bokom a zúčastnení fanúšikovia ho mohli vidieť, ako sa naháňa za loptičkou. „Kedysi som v Martine hokejbal hrával a vždy som sa snažil hrať v poli, a nie chytať. Veľmi som rád, že ma obišlo dnes to chytanie, lebo brankárom naozaj nezávidím byť vo výstroji v tomto teple. Som rád, že som sa vybehal, zastrieľal si. Veľmi ma to bavilo a naozaj som si to užil,“ dodal pre klubovú stránku Trenčína Valent, ktorý na turnaji strelil aj niekoľko gólov.