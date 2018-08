Z kádra vyradený Káčer po pohovore s majiteľom MŠK Žilina: Dostal som kladivom po hlave!

Je späť! Stredopoliar futbalovej Žiliny Miroslav Káčer (22) sa po trojtýždňovom azyle vrátil na lavičku A-mužstva.

Koncom minulého mesiaca ho odtiaľ preradilo vedenie klubu do béčka. „Za porušenie interných disciplinárnych smerníc klubu,“ potvrdil nám generálny manažér Karol Belaník. Skutočný dôvod nekonkretizoval.

Nešlo o športové dôvody či nedostatočnú výkonnosť hráča. Po Žiline sa šuškalo, že Káčera prepadli zajačie úmysly. Hoci má so sedemnásobným slovenským majstrom ešte rok platnú zmluvu, naznačil záujem odísť spod Dubňa. Už vlani ho mal podľa talianskeho denníka Tuttosport rozpracovaného SSC Neapol. S plánom posunúť ho na hosťovanie do dnes už prvoligového Empoli, kam nedávno prestúpil zo Žiliny útočník Samuel Mráz.

Káčer, ktorý vbehol do novej sezóny s kapitánskou páskou na ruke, sa po dištanci pripravoval s rezervným tímom. Nenastúpil však v jeho drese ani na jeden zápas. Pre portál profutbal.sk prezradil, že sa odvtedy veci vyjasnili. To mu umožnilo návrat na prvoligovú scénu. Proti nováčikovi zo Serede ho tréner Jaroslav Kentoš nasadil do druhého polčasu, takže bol pri víťaznom obrate z 0:1 na 2:1.

„Sadli sme si s majiteľom klubu pánom Antošíkom. Vysvetlil mi, o čo ide, a myslím si, že som znovu dostal akoby kladivom po hlave a spamätal som sa. Ideme znovu od začiatku a chceme sa sústrediť už iba na zápasy. Príčiny toho, prečo som nebol nominovaný na zápasy, nechcem rozoberať. Už je to vyriešené. Trénujem s prvým tímom a pokiaľ nebudem zranený, som k dispozícii trénerovi,“ povedal Káčer.

Pre žilinského rodáka to nie je úplne nová situácia. Už v novembri 2015 ho klub suspendoval. Za neskorý príchod na predzápasové sústredenie. Tréner Adrián Guľa mu dal vtedy druhú šancu a zaradil ho v januári do zimnej prípravy.