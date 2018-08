Za tieto 3 kočky ľudia hlasovali najviac: Ktorá ohúrila vás, Nika, Saša či Dominika?

Ostávajú už len tri dni na prihlásenie sa do Miss leta 2018, no výsledky zatiaľ hovoria jasne!

Momentálne na stránke vedú tri krásky, no do konca hlasovania je ešte čas a všetko sa môže zmeniť. Dievčatá, ktoré sa chcú prihlásiť, by sa však mali poponáhľať. Ostávajú im totiž už len 3 dni na to, aby svoje najkrajšie fotky zaregistrovali do súťaže Miss leta 2018.

Momentálne majú najviac hlasov 3 baby, ktoré majú spoločné jedine to, že sú krásne, mladé a obľúbené. Každá je však krásna úplne iným spôsobom.

Nikola Tušimová, 22 rokov, Poltár

Na prvej priečke v hlasovaní sa zatiaľ drží Nikola z Poltára. Budúca učiteľka slovenského jazyka, si na iných ľuďoch váži najviac úprimnosť, dobromyseľnosť a humor. Ak by vyhrala milión rozdelila by sa oň s ľuďmi, ktorí najviac potrebujú pomoc.

Alexandra Zemanová, 22 rokov, Bratislava

Krásne dievča so snedou pleťou je na druhom mieste v hlasovaní Miss leta. Má krásnych 22 rokov, narodila sa v znamení Ryby a je z Bratislavy.

Dominika Bánszka, 17 rokov, Levice

Tretia najkrajšia žena podľa hlasujúcich je Dominika, ktorú najviac štve, keď ľudia klamú. Ak by vyhrala milión rozdelila by sa so svojou rodinou a potom by sa postarala o zvieratká. Najviac túži potom aby boli všetci okolo nej šťastní.

Si spokojný s poradím, alebo máš vyhliadnutú inú favoritku? Na hlasovanie máš stále čas. Podpor svoju favoritku a hraj o skvelé ceny!

