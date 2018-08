Beckham založil klub v zámorí: Predstavil netypické farby loga!

Na zvláštnu kombináciu farieb vsadil legendárny anglickú futbalista David Beckham (43) pre svoj nový zámorský klub Club de Futból Miami, ktorý by sa k mužstvám MLS mal pripojiť v roku 2020.

Čierna nie je výnimočnou, za to ružová áno, aj keď už niekoľko slávnych klubov sa predstavilo v dresoch tejto tradičnej ženskej farby. Nečudo, že medzi ohlasmi na nové logo sa našla aj poznámočka, že si tam presadila Davidova manželka Victoria, ktorú po spievaní živí módna značka. Či budú futbalisti tohto klubu aj hrávať v ružových dresoch správy, ktoré prenikli na sociálne siete nehovoria. Popri logu zamestnáva teraz bývalého anglického reprezentanta a hviezdu Manchestru United, Realu Madrid a aj Los Angeles Galaxy predovšetkým výstavba nového štadióna, ktorý v USA klub musí mať, ak chce hrať v miestnej elitnej konkurencii.

"Podpora od fanúšikov bude kľúčová. To je to, na čom bude náš klub postavený. Budeme robiť a budovať klub, na ktorý by ste mohli byť hrdí" odkázal priaznivcom Beckham, keď mal zmluvu s MLS vo vrecku. Jeden klub z Miami už v MLS pôsobil, Miami Fusion založili v roku 1997, ale v roku 2001 zanikol...