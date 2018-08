Ceny vo Venezuele rastú šialeným tempom: Kura kúpite za takmer 15 miliónov!

Venezuela je na tom zle! Predajcovia aj spotrebitelia nervózne čakajú na zahájenie dramatických ekonomických reforiem.

Zmeny už ohlásil venezuelský prezident Nicolás Maduro. Krajina totiž smeruje do historického ekonomického prepadu. Zmeny sa začínajú zavedením nových bankoviek, na ktorých bolo škrtnutých päť núl. Hyperinflácia totiž tlačí ceny do astronomických čísel. O tom, do akej hodnoty devalvovali venezuelské bolívary, ukazujú fotky, ktoré zverejnila agentúra Reuters. Napríklad 2,4-kilové kura sa predáva za 14 600 000 bolívarov, čo je v prepočte necelé dve eurá. Rolka toaletného papiera sa predáva za 2 600 000 bolívarov (35 centov).

Podľa ekonómov však súbor nových opatrení súčasnú hyperinfláciu skôr urýchli, než aby hospodárske problémy vyriešil. K zásadným problémom vo Venezuele patrí i to, že ťažba ropy klesla na najnižšiu úroveň od roku 1947.Kvôli vysokej inflácii je ťažké nájsť papierové peniaze. Najväčšia bankovka v súčasnom hotovostnom systéme je 100-tisíc bolívarov, čo pri bežne používanom výmennom kurze na čiernom trhu zodpovedá menej ako trom americkým centom. Šálka kávy stojí viac ako dva milióny bolívarov.

Vlastní napríklad najväčšie preukázané zásoby ropy na svete. Prepad cien ropy sprevádzaný korupciou a zlým hospodárením pod vedením socialistickej vlády však za posledných 20 rokov spôsobili, že krajina sa ocitla v zatiaľ najhoršej ekonomickej kríze.