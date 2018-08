Inter bez Škriniara v zostave prehral: Prečo Milan nehral?!

Futbalisti Interu Miláno odštartovali novú ligovú sezónu prehrou 0:1 na ihrisku Sassuola, no ich tréner Luciano Spalletti odmietol paniku. Podľa kormidelníka "nerazzurri" sa jeho zverenci nemusia za predvedený výkon hanbiť.

"Mužstvo hralo tak, ako malo," povedal Spalletti pre klubovú webstránku. "Umožnili sme protivníkovi dostať sa do príliš veľkého počtu protiútokov, no o našej prehre rozhodla penalta, nie súperova dominancia. Po inkasovanom góle sme správne zareagovali, s pribúdajúcim časom to však bolo pre nás stále ťažšie a ťažšie, lebo Sassuolo hralo väčšinou na brejky. Čakali vzadu, nechali nás diktovať tempo a potom si vybrali správny moment na protiútok," zhodnotil stretnutie.

Spalletti nemohol v nedeľňajšom dueli nasadiť do hry Milana Škriniara, slovenský reprezentačný stopér si počas tréningu privodil zranenie stehenného svalu a celý zápas sledoval z lavičky náhradníkov. V strede obrany hostí sa tak predstavila dvojica Stefan De Vrij a Miranda. O jediný gól stretnutia sa postaral v 27. minúte z pokutového kopu Domenico Berardi, ktorý potrestal faul Mirandu na Federica Di Francesca v šestnástke. Ďalší presný zásah mohol pridať domáci Kevin-Prince Boateng, ktorý pri debute v drese Sassuola a návrate do Serie A trafil žrď. Tréner Interu po zápase skritizoval zlý terén na štadióne Mapei v Reggio Emilia, kde Sassuolo hráva svoje domáce zápasy. "Je ľahké stratiť loptu na takom nekvalitnom trávniku. Samozrejme, na ňom sa hrá lepšie mužstvu, ktoré sa spolieha na kontry. Prehry ovplyvnia náladu v tíme a zvýšia tlak na mužstvo, no stále máme pred sebou 50 zápasov. Vieme, ako si poradiť v takýchto situáciách," ubezpečil Spalletti. Sassuolo potvrdilo, že to na Inter vie, vyhralo už siedmy z uplynulých jedenástich vzájomných zápasov.