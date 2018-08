Samovražda českého hudobníka († 51) musela zdrviť jeho priateľku: Prečo sa zabil práve tam?!

Slávny český dídžej Michal Maudr alias DJ Loutka si siahol na život.

Ako informuje denník Blesk, bol legendou tanečnej scény. Jeho samovražda zdrvila fanúšikov aj kolegov. Najviac ale pravdepodobne jeho priateľku Magdu Mazdu Tranzik, ktorá je taktiež dídžejka. Šokujúce je, že Michal sa obesil v jej byte. Tam spoločne dva roky žili. ,,Môžeme potvrdiť, že sme okolo polnoci dostali hlásenie, že v Prahe 10 našli telo obeseného muža. V súčasnosti prípad vyšetrujeme ako samovraždu,“ povedal v nedeľu hovorca pražskej polície Tomáš Hulan.

Dôvod, pre ktorý by si úspešný hudobník siahol na život, zatiaľ nie je jasný. Podľa Blesku ho blízki opísali ako veľmi citlivého človeka, ktorý si všetko bral k srdcu. So svojou láskou Magdou už spolu chodili v minulosti, rozišli sa, no potom k sebe našli opäť cestu . Uvažovali dokonca o založení rodiny, hoci dídžej dovtedy tvrdil, že deti nechce.

,,Loutka bol fakt dosť citlivý človek a zároveň žil pravý dídžejský život so všetkým, čo k tomu patrí, to psychike moc nepomôže. Sám som mal nejaké osobné problémy a viem, ako sa ti okruh priateľov stenčí a uzatváraš sa do seba. Nie je to sranda,“ cituje Blesk vyjadrenie DJ-a Fattyho, ktorý na Loutkovu smrť reagoval na sociálnej sieti.