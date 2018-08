Maka teší úvod sezóny: Slová, ktoré hovoria za všetko!

Futbalisti Zenitu Petrohrad odštartovali nový ročník najvyššej ruskej súťaže vo veľkom štýle.

V úvodných štyroch kolách ako jediný tím nestratili ani bod a figurujú na čele tabuľky, čo teší aj slovenského reprezentanta v službách "Piteru" Róberta Maka. Zenit v Európskej lige nasúkal osmičku Dinamu Minsk a v nedeľu zdolal v lige pred 45.500 divákmi Jekaterinburg 4:1, pričom Mak odohral za domácich celé stretnutie. "Vo štvrtok sme odohrali v Európskej lige fantastický duel, každý bol vo veľkej eufórii. Museli sme 'prepnúť' späť na domácu súťaž. Hlavne z mentálneho hľadiska to bol proti Jekaterinburgu veľmi ťažký duel," povedal Mak pre svoj oficiálny web.

"Začiatok nám nevyšiel, súper sa ujal vedenia. Našťastie za štyri minúty sme otočili skóre. Jekaterinburg hral dobre, mal aj šance, no ďalší gól už nedal. Po zmene strán sme trafili ešte dvakrát. Sme radi, že sa nám vydaril štart aj do ruskej ligy." Petrohrad sa postaral o najväčší obrat v EL za uplynulých 33 rokov, keď po prehre 0:4 na pôde Dinama Minsk zdolal bieloruského súpera v odvete 3. predkola vysoko 8:1 po predĺžení aj vďaka dvom presným zásahom slovenského krídelníka. V play off (23. a 30. augusta) narazia zverenci trénera Sergeja Semaka na nórske Molde. "Musíme sa poriadne pripraviť. Musíme byť na pozore, aby sa nám nestalo to, čo nedávno v Minsku," varoval Mak.