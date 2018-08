Na bratislavskom letisku chystajú novinku: Na toto sa dlho čakalo! Návštevníci budú mať väčší komfort

Problémy s parkovaním pred Letiskom M. R. Štefánika v Bratislave má okrem vybudovania 347 parkovacích miest v západnej časti areálu letiska pomôcť vyriešiť aj postavenie parkovacieho domu pred terminálom.

Avizuje to predseda predstavenstva letiska Jozef Pojedinec.

Nové parkovisko s 347 parkovacími miestami plánujú podľa predloženého zámeru vybudovať na Ivanskej ceste v tesnej blízkosti letiska a budovy štátneho podniku Letové prevádzkové služby SR. Vedenie letiska by chcelo začať s jeho výstavbou v novembri. Náklady predpokladá vo výške 600.000 až 800.000 eur.

"Objednali sme si projektovú dokumentáciu a momentálne je v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), nejde však o parkovisko bezprostredne pri termináli," podotkol Pojedinec. Navrhované parkovisko bude slúžiť na zvýšenie kapacity a komfortu parkovania pre zamestnancov a návštevníkov letiska.

V plánoch je však aj vybudovanie parkovacieho domu. "Posudzujeme dopravnú štúdiu, ktorú sme si nechali vypracovať ohľadne riešenia parkovania bezprostredne pred terminálovým priestorom a následne by sme chceli spustiť proces výberu projektanta na vybudovanie parkovacieho domu v etapách," priblížil Pojedinec. Najprv by chceli vybudovať plochu, na ktorej by sa dalo parkovať a následne mimo sezóny by dobudovali parkovací dom.