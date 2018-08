Hasiči zdolávali 22 poschodí budovy RTVS: Najrýchlejší boli Česi!

Kto má lepšiu kondičku?! Devätnásteho ročníka podujatia medzinárodnej súťaže vo výstupe na 22. poschodie výškovej budovy RTVS v Mlynskej doline sa zúčastnilo 57 profesionálnych aj amatérskych hasičov zo Slovenska, Česka a Maďarska.

V tomto roku dosiahli víťazstvo sympatickí Petr (29) zo Zlína a Pavel (25) z Plzne, ktorí na Slovensku vyhrali prvýkrát. Podujatie sa koná na počesť zosnulého bývalého kolegu Vladimíra Růžičku.

Hasiči z troch krajín prišli vzájomne si zmerať sily a prekonať svojho súpera. Pri bežeckej disciplíne sa vyžadovala fyzická i psychická kondícia a vytrvalosť. ,,Väčšinou sa dvojice zvyknú opakovať, no prídu aj nováčikovia, ktorí si chcú otestovať svoje schopnosti.

Pred rokom sa stali víťazmi hasiči z obce Kátlovce s dosiahnutým časom 2 minúty a 41 sekúnd. Tento rok sa ich o niekoľko sekúnd podarilo prekonať dvojici z Česka Petrovi (29) a Pavlovi (25). ,,Na Slovensku sme súťažili prvý raz, no pred rokom sme boli na svetových hasičských hrách v Los Angeles, kde nás čakalo 60 poschodí,“ opisuje svoju skúsenosť mladší Pavel. Chalanov nič neprekvapilo, vedeli, do čoho idú a s prekážkami počítali. ,,Kto je z hasičského zboru, tak je už odolný, najväčšie problémy môžu mať civilisti,“ vysvetľuje Petr, ktorý spolu so svojím kolegom nepatrí k začiatočníkom. Obaja išli do pretekov s tým, aby vyhrali a prehru si nepripúšťali. ,,Dobehli sme na 22. poschodie s časom 2 minúty a 38 sekúnd a s výsledkom sme spokojní,“ uzavrel Petr, ktorého víťazstvo potešilo.

KOMPLETNÝ HASIČSKÝ VÝSTROJ

- zásahová obuv

- zásahové nohavíc

- zásahový kabát

- rukavice

- prilba

- dýchací prístroj