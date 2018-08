Real Madrid sa sťažuje na Inter Miláno kvôli Modričovi: Všetko je však inak!

Všetko je vlastne naopak

Real Madrid sa u FIFA sťažoval zbytočne na to, že sa Inter Miláno snaží pretiahnuť hviezdneho Chorváta Luku Modriča (32). Sám chorvátsky kapitán priznal, že to on vyhľadal taliansky klub.

Ozrejmenie kurióznej situácie preniesol španielsky portál www.donbalon.com, ktorý priniesol priznanie Modriča. „Modrič sa priznal, že to on vstúpil do kontaktu s Interom. Urobil tak najmä preto, že tento milánsky klub je tým klubom, o ktorom ako malý sníval, že si raz zahrá v jeho farbách. Navyše v ňom pôsobia traja jeho krajania. Preto bol Modrič pripravený opustiť Real,“ napísal denník, ktorý dodal aj stanovisko Interu. Ten vraj hneď chorvátskemu kapitánovi odkázal, že momentálne nie je schopný naplniť výkupnú klauzulu za neho, teda 750 miliónov eur.

Modrič tak ostáva v Reale. Do Interu určite nezamieri, nakoľko taliansky prestupový kalendár sa skončil v piatok 17. augusta o 20.00 SELČ...