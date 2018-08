Neregistrovaná cirkev žije pri Veľkom Krtíši za vysokým múrom: Teraz chcú súkromný cintorín!

Šok v malej dedine pri Veľkom Krtíši.

Občianske združenie, ktoré je neregistrovanou cirkvou, chce neďaleko Príbeliec v časti Škriavnik vybudovať neverejné pohrebisko s 30 hrobovými miestami. Niektorým obyvateľom obce sa súkromný cintorín v ich blízkosti vôbec nepozdáva.

Najprv dvojdomy, miesto na modlitby, potom súkromný cintorín. „Jedná sa o stavbu hrobky pod násypom zeminy za účelom pochovávania ľudských pozostatkov do boxov a s následným zamurovaním,“ informovalo občianske združenie Spoločenstvo Božej lásky. Najprv musí získať potrebné povolenia, potom obec môže zverejniť jej zámer. Starosta Tibor Čierny sa chce o tom poradiť s poslancami. „Členovia združenia to vysvetlili tak, že ich vnútorné predpisy cirkvi im nedovolia pochovávať na verejných cintorínoch,“ povedal starosta s tým, že 14 členov združenia má v obci nahlásený trvalý pobyt. „S cintorínom veľmi nesúhlasím, nezdá sa mi to v poriadku. Inak nič proti nim nemáme. No majú to tam luxusné, obrovskú sochu Ježiša, kaplnku, kostol či fontánu,“ ozrejmili Škriavničania.