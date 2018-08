Hrozivé zábery z kostola: Duchovnému sa pred očami veriacich stalo to, čo jeho mŕtvemu otcovi

Pastor, ktorého otec zomrel v priebehu siedmich minút po tom, čo ho uhryzol had, zažil to isté.

Cody Coots povedal, že len Boh môže určiť či zomrie, alebo bude žiť. To však netušil, že ho budú musieť urýchlene brať do nemocnice po tom, čo ho uhryzol had do tepny. Určite by ho to zabilo, keby ho rýchlo neodviezli. Big Cody, ktorý ho bral do nemocnice, podľa portálu Metro povedal: "Väčšina ľudí, ktorých uhryzne had do tváre, je mŕtva behom niekoľkých minút. Jeho otec Jamie Coots zomrel, keď mal 42 rokov potom, čo ho uhryzol štrkáč."

Jeho otca pohrýzol had na tom istom mieste, v kostole Full Gospel Tabernacle in Jesus' Name v Kentucky v USA. Kostol je inšpirovaný veršom z Biblie a vznikla v oblasti Apalačských vrchov asi pred 100 rokmi. Pastor Cody teraz prehodnocuje svoj život, keďže sa stretol so smrťou.

Pastorom sa stal, keď mal 23 rokov potom, čo zomrel jeho otec po uhryznutí hadom. "Keď Biblia hovorí o hadoch, myslí tým tých jedovatých," povedal Cody. Jeho otec zomrel potom, ako ho had uhryzol do ruky. Duchovní v týchto kostoloch tancujú a spievajú s hadom v ruke. Celý obrad môže trvať aj niekoľko hodín. Nebolo by to však prvý raz, kedy pastora uhryzol had.

Codyho žena sa nestotožňuje s tým, že počas bohoslužieb často držia hadov. "Je to ich tradícia. Začalo to ich rodinou a ich rodinou to aj skončí. Ale nie je to nič pre mňa."

"O náboženstve sme sa nerozprávali až do svadby, pretože som do neho bola blázon. Nakoniec som neverila tomu, do čoho som sa to dostala. Bojím sa, že Cody zomrie presne takisto, ako zomrel jeho otec. Nechcem, aby sa mu to stalo, lebo ho milujem."