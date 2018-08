Radovánky Vajdovej s milencom v Chorvátsku počas péenky: Vážna dohra na sociálke?!

Romantika ju môže vyjsť poriadne draho!

Nový Čas len nedávno odhalil nového milenca herečky Petry Vajdovej (33) Martina (43), s ktorým ruka v ruke opustila liečebňu v Kroměříži. Zaľúbenci, ktorí sa liečili z alkoholizmu však odišli ešte predtým, ako mali stanovený termín ukončenia pobytu. Po následnej drsnej výmene názorov zoči-voči Martinovej manželke Renáte, utiekla Vajdová s milencom k Jadranskému moru. Nebránil jej v tom, zdá sa, ani fakt, že je stále evidovaná na úradoch, ako aj u svojho chlebodarcu, ako práceneschopná.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Petra Vajdová sa po minuloročnej sérii škandálov stiahla spred kamier aj z divadelných dosiek do úzadia. V Slovenskom národnom divadle už pred niekoľkými mesiacmi ohlásila, že je práceneschopná a na dosky sa tak skoro nevráti. Ani „maródka“ jej však neprekážala v tom, aby sa po protialkoholickej liečbe v českom Kroměříži vybrala spolu so ženatým milencom Martinom do Chorvátska. Spočiatku na ich pobyt upozornil čitateľ Nového Času, neskôr sa však rozhodli z vyhláseného dovolenkového raja v Primošteni poslať do sveta prostredníctvom sociálnych sietí niekoľko zamilovaných fotiek. S kamionistom Martinom nad zábermi ako vystrihnutými z dovolenkového katalógu podľa všetkého krútila hlavou nielen Martinova manželka Renáta, ale aj Petrin chlebodarca. „Slečna Petra Vajdová je stále práceneschopná,“ povedala Novému Času pred pár dňami hovorkyňa SND Izabela Pažítková. Vajdová si však aj napriek tomu užíva bezstarostnosť voľných dní, zrejme nemysliac na to, že pre ňu počas péenky plynú rovnaké pravidlá ako pre ostatných smrteľníkov.

Kontrola aj v Chorvátsku

Na dvere Petry Vajdovej tým pádom kedykoľvek môžu zaklopať úradníci a skontrolovať, či je skutočne na „péenke“. „V prípade preukázaného porušenia liečebného režimu nemá poistenec nárok na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti, najviac v rozsahu 30 dní odo dňa jeho porušenia,“ vyjadril sa hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder. Ak by Vajdová neoznámila zmenu miesta pobytu, kde sa počas peénky zdržiava, „sociálka“ jej môže napariť aj pokutu. „Pokuta sa väčšinou pohybuje vo výške do 100 eur, za opakované porušenie povinností počas každej dočasnej pracovnej neschopnosti až do 170 eur,“ upresnil Višváder s tým, že poistenec môže nahlásiť zmenu pobytu aj do zahraničia. Či tak však herečka učinila, je viac ako otázne. Isté však je, že ak by vysvitlo, že porušila liečebný režim, mohla by prísť o stovky eur. Tie by zahŕňali nielen pokutu, ale aj stratu, keďže by jej nemuseli vyplatiť nemocenské.

Nemocenské dávky

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

- Výška dávky nemocenské sa určuje z denného vymeriavacieho základu. Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným, maximálna výška nemocenského na deň v roku 2018 je 32,98 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci by tak Sociálna poisťovňa vyplatila poistencovi nemocenské maximálne vo výške 989,50 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 022,50 eura. Pozor, to hovoríme o možnom maxime, nie o bežne vyplácanej sume. Zo štatistík Sociálnej poisťovne vyplýva, že v roku 2017 bola priemerná výška vyplateného nemocenského 252 eur.