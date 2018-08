Horanský zvíťazil na turnaji v Meerbuschi: V rebríčku ATP ho čaká kariérne maximum

V rebríčku ATP pôjde na kariérne maximum.

Slovenský tenista Filip Horanský zvíťazil v nedeľu vo finále antukového challengeru v nemeckom Meerbuschi nad domácim Janom Choinskim po troch setoch 6:7 (7), 6:3 a 6:3.

Dvadsaťpäťročný hráč Národného tenisového centra uspel hneď v jeho prvom challengerovom finále kariéry. V rebríčku ATP by mal po triumfe dosiahnuť najvyššie postavenie v kariére a mohol by sa dostať do druhej stovky poradia.



dvojhra - finále:

Filip HORANSKÝ (6-SR) - Jan Choinski (Nem.) 6:7 (7), 6:3, 6:3