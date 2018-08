Zdrvení príbuzní plačú za horolezcami Jurajom († 19) a Romanom († 41): Srdcervúci odkaz matky!

Horolezecká obec smúti. Dvaja milovníci hôr totiž prišli o život počas sústredenia JAMES-u na Popradskom plese.

Kamarátov Juraja († 19) a Romana († 41) z Liptova našli mŕtvych po tom, čo sa nevrátili z túry z Dračieho štítu. Mladší z horolezcov len pred pár dňami oslávil 19. narodeniny. Mama staršieho napísala srdcervúci odkaz na sociálnu sieť.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Tohtoročný horolezecký týždeň JAMES-u (Slovenský horolezecký spolok) poznačila obrovská tragédia. Kamaráti Juraj z Liptovského Ondreja a Roman z Liptovského Hrádku si tiež prišli vymeniť skúsenosti a chceli preliezť nové lezecké steny. V piatok sa vybrali na Dračí štít, odkiaľ sa prihlásili svojim kolegom, že začínajú zostup južnou stenou. No keď ani do večera nedorazili na Popradské pleso, kolegovia zalarmovali horských záchranárov.

„Na pátraciu akciu sme vyrazili v štvorčlennej skupine. Prehľadali sme Zlomiskovú dolinu až k Dračiemu štítu. Vedeli sme, kde liezli a kde zostupovali, ale nevedeli sme, čo sa mohlo stať, keď sa nevrátili. V sobotu ráno pred jednou hodinou sme našli dve nehybné telá pod stenou,“ informoval veliteľ zásahu Maroš Červienka a pokračoval: „Vyzerá to tak, že sa im uvoľnilo hlavné istenie a obaja spadli pod stenu. Skutočnú príčinu ich smrti sa už nedozvieme, môžeme sa len domnievať. Takýto pád nemali šancu prežiť. Ráno sme ich prišli vyzdvihnúť vrtuľníkom ministerstva vnútra a v Starom Smokovci sme telá odovzdali polícii.“

Tragédia je o to väčšia, že medzi 160 horolezcami bol podľa našich informácií aj Jurajov otec, skúsený lezec. Šéf JAMES-u Igor Koller pre Nový Čas povedal, že je mu veľmi ľúto, čo sa stalo, poznačilo to celé stretnutie. „Bohužiaľ, hory sú aj o takýchto tragédiách,“ vyjadril sa Koller. Je to prvá takáto tragédia vo viac ako 30-ročnej histórii sústredení JAMES-u v Tatrách.

Obrovské nešťastie nesie ťažko aj Romanova mama Eva, ktorá napísala smutný odkaz na sociálnu sieť. „Dňa 17. 8. 2018 asi o 15.30 sa zrútil pri zostupe zo steny Dračieho štítu so spolulezcom vo Vysokých Tatrách náš syn Roman vo veku 41 rokov. Miloval hory a hory nám ho zobrali,“ vyjadrila sa nešťastná pani Eva, ktorá netuší, čo sa jej milovanému synovi mohlo prihodiť.

Mladší z kamarátov Juraj oslávil len pred 11 dňami svoje 19. narodeniny a pokračoval v šľapajach svojho otca, skúseného horolezca, rovnako ako jeho mladší brat Samuel. Záchranári od začiatku tohto roka evidujú v Tatrách už 11 mŕtvych. Čo presne sa stalo Jurajovi a Romanovi, ostane záhadou. Uvoľnenie lana mohlo mať rôzne príčiny, taktiež na nich zhora mohli spadnúť kamene. Boli tam len oni dvaja, neexistujú žiadni svedkovia tragédie. Nie je ani isté, z akej výšky zo steny spadli. Bolo to určite viac ako 100, možno až 200 metrov.

Obete Tatier

2008 – 13

2009 – 14

2010 – 10

2011 – 9

2012 – 10

2013 – 10

2014 – 9

2015 – 19

2016 – 13

2017 – 14

2018 – 11