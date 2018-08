Obľúbené košické kúpalisko Triton je zatvorené: Mesto nemôže konať, TOTO je dôvod

Košičania, ktorí by sa chceli schladiť v meste, sú sklamaní.

Obľúbené Kúpalisko Triton toto leto vôbec nie je v prevádzke. Pritom ešte nedávno to v jeho areáli žilo pravou prázdninovou atmosférou. Radnica tvrdí, že nie je prevádzkyschopné, no to nie je jediný problém. Mesto nemôže investovať do jeho opravy, pretože nevlastní pozemky v areáli kúpaliska.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

Triton, ktorý do správy prebrala spoločnosť Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO), ostal túto sezónu zatvorený. „Vykonali sme opakované obhliadky areálu a preštudovali sme všetky dostupné podklady vrátane revíznych a technických správ k technologickým zariadeniam. Dospeli sme k jednoznačnému záveru, že Kúpalisko Triton nie je v stave spôsobilom na ďalšiu prevádzku a potrebuje nevyhnutne komplexnú rekonštrukciu,“ vysvetľuje riaditeľ spoločnosti Štefan Kapusta.

V kritickom stave sú všetky technologické zariadenia okrem úpravne vody, no aj tá je nevhodne umiestnená. Elektrické zariadenia sú zvlhnuté. Zásuvky i osvetlenie nevyhovujú vlhkému prostrediu. Chýbajú sprchy s teplou pitnou vodou a tobogany nemajú revízie.

Mesto pozemky nevlastní

Celý areál potrebuje komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu. Radnica však nemôže investovať do niečoho, čo jej nepatrí. Najprv musí vlastniť všetky pozemky v areáli. „O tom, či bude kúpalisko otvorené budúcu sezónu, rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva, ktorým bude predložený návrh na rekonštrukciu kúpaliska, resp. riešenia jeho aktuálneho stavu,“ povedal Jozef Marko z košickej radnice.