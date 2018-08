To je teda poriadne štedrý príspevok: Ktorý módny guru venoval milión libier na kampaň proti brexitu?

Spoluzakladateľ britskej módnej značky Superdry Julian Dunkerton venoval milión libier na kampaň ľuďom, ktorí sa snažia o nové referendum o odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Dunkerton napísal v článku zverejnenom v novinách Sunday Times, že podporuje kampaň Hlas ľudu, lebo ako aj on sám predpokladá, brexit bude "katastrofou" a "máme jedinečnú šancu to odvrátiť". Do odchodu Británie z EÚ ostáva sedem mesiacov, ale rozhovory o brexite zastali na mŕtvom bode a obe strany tvrdia, že silnie pravdepodobnosť, že Spojené kráľovstvo odíde z únie bez dohody.

To poháňa čoraz viac Britov k výzvam, aby sa konalo nové ľudové hlasovanie o podmienkach odchodu. Obhajcovia brexitu medzitým plánujú kampaň, ktorá bude vyvíjať tlak, aby britská vláda rozhodnutie odísť z EÚ zrealizovala, keďže brexit potvrdili voliči v referende v roku 2016.