Tyran bil partnerku päsťou do hlavy: Po družke hodil vidličku, zapichla sa jej do hlavy

Dva roky tyran z okresu Dunajská Streda pravidelne mlátil družku päsťou do hlavy. Keď po nej hodil vidličku, ktorá sa jej zapichla do hlavy, prípadom sa začal zaoberal súd.

V byte muž svoju partnerku pravidelne, priemerne raz do týždňa, urážal hanlivými výrazmi. Mlátil ju päsťou do hlavy, čo žena znášala a nevyhľadávala pomoc. Pri hádkach, ktoré sa v domácnosti odohrávali pravidelne, sa partnerke vyhrážal zabitím a zakopaním tela pri Dunaji. Počas jednej z roztržiek hodil po družke vidličku, ktorá sa jej za uchom zapichla do hlavy. Inokedy jej do hlavy hodil mobil, žena sa zo zranenia liečila viac ako dva týždne.

Sudca Okresného súdu v Dunajskej Strede Ladislav Piros tyranovi tento mesiac vymeral trest 3 roky so skúšobnou dobou na štyri roky. Navyše sudca uložil obžalovanému podrobiť sa psychoterapii a uchádzať sa o zamestnanie. Prokurátor aj obžalovaný sa vzdali odvolania a rozsudok je právoplatný.