Slovák vraždil vo Francúzsku: Homosexuála udusil ponožkou v ústach

Radovana Š. z Rožňavy košický súd poslal do väzenia za vraždu homosexuála vo Francúzsku pred 25 rokmi. Obeť omráčil kovovým popolníkom a do úst mu napchal ponožku. Prečo Slovák vraždil?

Mladík sa na Slovensku začiatkom 90-tych rokov minulého storočia dostal do konfliktu so zákonom. V snahe vyhnúť sa trestu, Radovan ušiel do Nemecka a Švajčiarska. Niekoľko mesiacov tam býval u Thomasa K., ktorému však ukradol pas a ušiel do Francúzska. V Marseille sa v krčmičke zoznámil s učiteľom španielčiny Hubertom B., ktorý mu sľúbil ubytovanie a pomoc pri hľadaní práce. Dôverčivý Slovák sa mu so všetkým zdôveril – ako ukradol pas a že je na Slovensku stíhaný. O pár dní však mal mladý Slovák jasno, že učiteľ je homosexuál, ktorý chcel, aby sa Radovan podvolil jeho homosexuálnym chúťkam. Mladému mužovi sa to nepáčilo. Radšej sa obzeral po dievčatách.

V osudný deň – pred 25 rokmi – homosexuálny učiteľ a Radovan sedeli na pohovke, popíjali víno a pozerali televízor. Domáci pán chcel od Slováka orálny a análny sex. Keď Radovan odmietol, Francúz sa mu začal vyhrážal políciou – udaním za krádež pasu a že je na Slovensku trestne stíhaný. Radovanovi vzkypela žlč – udrel učiteľa päsťou do tváre a tresol ho kovovým popolníkom. Keď Hubert padol na zem, zviazal ho a do úst mu napchal ponožku. Homosexuál sa udusil.

Radovan po vražde zobral učiteľovi oblečenie, kreditnú kartu a osobné auto Honda Civic. V Taliansku v banke z účtu obete vybral tisíce francúzskych frankov. Francúzska polícia prostredníctvom Interpolu vyhlásila pátranie po podozrivom z vraždy. Našli ho na Slovensku.

Tri roky od hrozného činu Radovana Š. vtedajší košický obvodný súd poslal za mreže na tri roky, pričom zohľadnil sexuálne vydieranie obete. Prokurátorovi sa zdal trest mierny a odvolal sa. Košický Krajský súd Radovanovi naparil trest 10 rokov. Rozsudok potvrdil Najvyšší súd.