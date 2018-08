Celú kariéru je oddaný jednému tímu: Hviezda NHL sa pohráva s možnosťou, ktorá zaskočí nielen fanúšikov!

Legenda Detroitu Red Wings sa po sezóne môže rozlúčiť s hokejom.

Švéd Niklas Kronwall sa totiž pohráva s myšlienkou, že zavesí korčule na klinec a ukončí tak svoju bohatú hráčsku kariéru. V roku 2011 podpísal s Red Wings sedemročný kontrakt, ktorý mu po sezóne vyprší. „Ak sa tak stane a bude to koniec cesty, budem viac než šťastný za cestu, ktorou som prešiel a veľmi vďačný rodine Ilitchovcov i generálnemu manažérovi Kennymu Hollandovi za to, že mi dali príležitosť odohrať celú kariéru v jednom tíme. Bol som šťastný počas rokov v Detroite a len ťažko si viem samého seba predstaviť v inom drese. Uvidíme, čo sa stane," povedal Kronwall pre zámorské médiá.

"Milujem túto hru, no súčasne musím byť realistický. Viem, kde sa momentálne nachádzam. Neviem, kde budem o rok. Rád by som podpísal na ďalší rok, no musím čeliť aj tomu, že ukončím kariéru. Tím sa omladzuje. Ja starnem. Hra je čoraz rýchlejšia. Nie som už tým hráčom ako pred desiatimi rokmi. No budem robiť čo budem môcť v nasledujúcej sezóne na i mimo ľadu. A pokúsim sa byť najefektívnejší ako len bude možné," doplnil.