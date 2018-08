Ako 16-ročná vyhrala v lotérii 2 milióny, teraz si sype popol na hlavu: Toto som robiť nemala!

Najmladšia výherkyňa lotérie v Británii má hlavu v smútku.

Určite ste už veľakrát počuli, že ak by niekto vyhral lotériu, na 100 % by neminul všetky peniaze. Avšak pravda je taká, že na svete existuje množstvo výhercov, ktorí dokázali peniaze rozhádzať v priebehu pár týždňov či mesiacov. Podľa denníka Lad Bible sa tak stalo i najmladšej výherkyni lotérie v Británii.

Callie Rogers vyhrala ako 16-ročná neuveriteľné 2 milióny libier, no teraz má hlavu v smútku. Jej syn trpí mozgovou obrnou, no ona mu nemôže zabezpečiť lepšiu lekársku starostlivosť, pretože všetky peniaze márnivo rozhádzala. Žila párty životom a priznala sa, že na kokaín minula neuveriteľných 250 tisíc libier a na oblečenie ďalších 300 tisíc.

Taktiež si dala zväčšiť prsia. Spravila tak trikrát, čo ju pripravilo o takmer 20 tisíc. Veľkú časť z výhry rozdala rodine a priateľom. Uvedomila si, že to bola veľká chyba, pretože väčšinou to boli falošní priatelia, ktorí ju len chceli využiť. Teraz študuje sociálnu prácu a zarába si ako opatrovateľka. "Keď chcem ísť na dovolenku, musím si našetriť," povedala Callie. Svoju veľkú chybu si dobre uvedomuje a je za to, aby sa vek, v ktorom je možné legálne súťažiť v lotérii, zvýšil.