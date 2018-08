V Janove pochovali obete pádu mosta: Veľavravné slová rodičov, ktorí pri tragédii prišli o svoje deti

Davy ľudí sa prišli rozlúčiť s 18 obeťami utorkového pádu mosta v talianskom Janove.

Pri nešťastí však zomrelo najmenej 43 ľudí a väčšina pozostalých účasť na štátnom pohrebe odmietla. Za nešťastie totiž vinia politikov, ktorí sa tam prišli predviesť.

Na pohrebe sa zúčastnilo približne 5 000 ľudí a omšu odslúžil milánsky arcibiskup Mario Delpini (67). Ešte pred začiatkom si prítomní záchranári vyslúžili obrovský aplauz a bolo na nich vidno úprimné dojatie. Z 18 pochovaných obetí bolo 9 cudzincov. Väčšina domácich teda účasť odmietla. Dôvodom bojkotu bolo, že na ceremónii sa zúčastnili aj prezident Sergio Mattarella (77), premiér Giuseppe Conte (54) a ďalší politici. Práve tých vinia z katastrofy. „Spôsobil to štát. Politici by sa vôbec nemali ukazovať. To, čo predvádzajú, je hanebné,“ povedala Nunzia, matka jedného zo zosnulých Gerarda Esposita († 26). ,,Naše deti nie sú nástrojom verejných prehliadok. Posledné zbohom im dáme v prítomnosti len tých, ktorí ich milovali,“ povedal Roberto, ktorého syn Giovanni Battiloro zahynul v rovnakom aute ako Esposito.



Záchranári stále pátrajú po 1 nezvestnom. V noci na sobotu vytiahli auto, ktoré bolo zavalené obrovským kusom betónu z piliera. Zahynula v ňom trojčlenná rodina Cecalaovcov - mama, otec a ich dcéra († 9).