Mimozemšťania na území Nemecka? Vláda v tom má jasno!

Nemecká vláda nemá pripravené žiadne plány alebo protokoly pre prípad, že by krajina prišla do styku s bytosťami mimozemského pôvodu.

Vyplynulo to z odpovede na oficiálnu žiadosť o informáciu poslanca Spolkového snemu Dietera Janeceka zo strany Zelených, ktorú citoval v sobotu bulvárny denník Bild. Podľa správy, ktorú prevzala tlačová agentúra DPA, chcel Janecek vedieť, čo by spolková vláda v Berlíne urobila, ak by niekedy došlo ku kontaktu s mimozemšťanmi.

Dostal pritom odpoveď, že vláda sa na takúto situáciu vôbec nepripravuje, pretože "považuje prvý kontakt na území Nemeckej spolkovej republiky za vysoko nepravdepodobný". Berlín sa pritom odvolal na "súčasný stav vedeckého poznania". Z odpovede na žiadosť poslanca je taktiež zrejmé, že nemecká vláda v záležitosti možného kontaktu s mimozemšťanmi zatiaľ neviedla žiadne bilaterálne alebo multilaterálne rokovania s vládami iných krajín, uviedol vo svojej správe Bild.