Nečakaný krok Vondráčkovej pred rozvodom: Návrat do Kanady za Plekancom?

Urobila prekvapujúce rozhodnutie! Po tom, ako sa prevalilo, že manželstvo Lucie Vondráčkovej (38) s hokejistom Tomášom Plekancom je v troskách, nie je na tom speváčka práve najlepšie.

Podľa informácií českých médií sa dokonca Lucka rozhodla pre návrat do Kanady, kam po vyhlásení o konci ich vzťahu odišiel aj športovec. Pokúsi sa speváčka a herečka o záchranu manželstva?

Správa o rozvode Vondráčkovej a Plekanca prišla ako blesk z jasného neba, keď nepríjemnú správu oznámil hokejista na sociálnej sieti. Potom sa športovec zbalil a odišiel do Kanady, kde spolu s Luciou a synmi Matyášom (6) a Adamom (3) niekoľko rokov žili. Dokonca sa pošuškávalo, že k rýchlemu rozvodu mali prispieť aj herečkine schôdzky s kolegom Matějom Hádekom, čo už Plekanec nerozdýchal. Podľa najnovších správ českých médií by však mala Lucka čoskoro nasledovať svojho ešte stále manžela a vrátiť sa za veľkú mláku. „Lucka už nebude nič komentovať. Je to jej súkromie. Môžem len povedať, že sa aktuálne vráti späť do Kanady,“ povedal pre extra.cz jej PR manažér. Je tak možné, že známe prostredie zblíži rozhádaných manželov natoľko, že svoj vzťah opäť zvážia a to aj kvôli milovaným synom.