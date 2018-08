Nová posila Oteckov Ivan Letko: Ústupky televízie pre hviezdu Búrlivého vína

Dávajú na neho pozor! Obľúbený herec Ivan Letko (83) už usilovne zarezáva, keď tento mesiac začal s nakrúcaním seriálu Oteckovia.

Vysoké teploty a horúce počasie sú však pre herca veľkým strašiakom, ktorý sa kruto zahráva s jeho krehkým zdravím. Televízia zo Záhorskej Bystrice preto vyšla umelcovi v ústrety a pre známu hviezdu Búrlivého vína urobila pár dôležitých ústupkov.

Ivan Letko je v televízii Markíza stará známa tvár, keď si ho diváci obľúbili v seriáli Búrlivé víno. Najnovšie kompetentní z Markízy opäť siahli po obľúbenom mene, keď Letka zahrnuli aj do deja seriálu Oteckovia. „Už sa objavil v prvej sérii, no a teraz mu dali ďalší priestor v niekoľkých častiach,“ dozvedeli sme sa z televízie. Nakrúcanie nových dielov je teda v plnom prúde, no pre herca, ktorý už má svoje roky to znamená veľké nebezpečenstvo. Veľkým strašiakom je najmä neznesiteľné teplo a nástrahy, ktoré na ľudí vo vyššom veku striehnu. „Chodím po lekároch, sú to také rôzne vyšetrenia, mám také nejaké vnútorné záležitosti, tráviace a také nepríjemnosti. Ale vyšetrujú mi to, tak hádam sa to napraví,“ zveril sa Letko. Modro-žltá televízia sa teda s umelcom dohodla a kvôli jeho zdraviu urobili pár zmien. „Pán Letko nakrúca najmä ráno. Ide o to, že vtedy ešte nie sú také vysoké horúčavy, a tak je to pre neho ľahšie,“ prezradil Novému Času zdroj z Markízy.

Pociťuje malátnosť

O svojom boji s teplým počasím by pritom herec vedel rozprávať svoje. Pre Nový Čas nedávno priznal, že horúčavy mu vôbec nerobia dobre. „Mám dom s plochou strechou, takže mám vnútri tridsať stupňov. Takéto počasie je veľmi nepríjemné, je to na mňa v tomto veku veľa. Točí sa mi hlava, som malátny,“ povedal nám Letko, ktorý má doma v pohotovosti dva ventilátory.

Ako sa chrániť pri vysokých horúčavách

Etela Janeková, internistka

* nevychádzať von medzi 11.00 - 14.00 hod.

* vypiť 3-4 litre tekutín denne

* používať pokrývku hlavy

* vyhýbať sa priamemu slnku

* každú hodinu sa napiť vody