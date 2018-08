Futbalový Inter a Petržalka si pred vypredaným derby uctili pamiatku Halenára († 35): Výkop mal Jurajov syn Nicolas!

Dobrá vec sa podarila! Po takmer dvanásťročnej prestávke nastúpili v súťažnom zápase 5. kola druhej ligy proti sebe futbalisti Interu Bratislava a FC Petržalka.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mestské derby síce videla Stupava, kde sú žlto-čierni v exile, ale štadión s kapacitou zhruba tisíc miest napriek tomu praskal vo švíkoch. Ľudia dokonca stáli aj okolo štadióna, keďže sa naň priamo nedostali. A spontánne tlieskal pri predzápasovej spomienke na bývalého hráča oboch klubov Juraja Halenára († 35).

Historicky najlepšieho ligového strelca našli koncom júna, dva dni po jeho narodeninách, bez známok života v bratislavskom Vrakunskom lesoparku s bodno-reznými poraneniami. Okolnosti jeho smrti dodnes nie sú známe. S myšlienkou uctiť si pamiatku Juraja práve v derby prišiel generálny manažér Petržalky Andrej Kalina. „Takouto formou sme chceli vyjadriť rešpekt ikone nášho klubu,“ zdôraznil.

Pôvodným zámerom bolo odohrať zápas v špeciálnych dresoch s podobizňou Halenára, lenže pravidlá to nedovoľujú. Tak sa do nich hráči oboch tímov v stredovom kruhu aspoň na chvíľu obliekli pred slávnostným výkopom, o ktorý sa postaral Halenárov štvorročný syn Nicolas a bývalá priateľka futbalistu Romana Procházková. Dresy boli až do úvodného hvizdu rozhodcu Filipa Glovu v dražbe. Výťažok z nej poputuje práve malému Nicolasovi, ktorý si zamiloval futbalovú loptu a spolu so svojím otcom do nej často kopal.

Z víťazstva sa nakoniec tešil Inter, ktorý zdolal Petržalku po góloch Svečulu a Issa 2:1. Za hostí sa strelecky presadil Sopúch.

FK Inter Bratislava - FC Petržalka 2:1 (1:0)

Góly: 15. Svečula, 87. Issa - 51. Sopúch. Rozhodoval: Glova, ŽK: Christina, Šalata, Issa - Prekop, 900 divákov.