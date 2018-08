Smer sa podľa prieskumu preferencií stabilizoval, u voličov stráca Most-Híd: Čo na to politický analytik?

Parlamentné voľby by podľa najnovšieho prieskumu agentúry AKO vyhrala strana Smer-SD.

Druhou najsilnejšou stranou sú liberáli z SaS, na tretie miesto sa pred kotlebovcov dostali národniari z SNS. Súčasná vládna koalícia by podľa aktuálnych výsledkov budúcu vládu vytvoriť nevedela.

Pred vraždou novinára Jána Kuciaka mala strana Smer-SD preferencie na úrovni 25 percent. Po následnej vládnej kríze, po ktorej prišiel o kreslo premiéra Robert Fico, sa smeráci dostali tesne nad hranicu 20 percent. Strana pokles zastavila a posledné mesiace mierne stúpa. Aktuálne získala 21,4 percenta. „Pokiaľ sa nevyjaví nejaká alternatíva voči Smeru na tej ľavicovej časti politického spektra, bude si strana tieto percentá určite naďalej držať. Situácia je po kríze už stabilizovaná a pokiaľ tie nové strany nezačnú rásť, neočakávam zmeny. Tam sa čaká, čo spraví Kiska, dovtedy sa nejaké zázraky neudejú,“ povedal politický analytik Ján Baránek. Druhá v poradí skončila strana SaS s 15,7 percentami, SNS by vo voľbách podporilo 11 percent respondentov. Pokles o jeden percentuálny bod zaznamenali bugárovci z Most-Híd a s 5,3 percentami by sa dostali tesne nad hranicu zvoliteľnosti do parlamentu. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý na vzorke 1 000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 15. až 17. augusta.