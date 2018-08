Mužský tenis rieši dilemu: Federer by ich chcel ešte viac, iní ešte menej!

Už dávno si tak súperov nepohneval ako teraz! Legendárny Roger Federer (37) patrí medzi najstarších v turnajovom kolotoči, no chce viac päťsetových zápasov.

Švajčiar si týmto svojím príspevkom do debaty o tom, či hrať, alebo nie na tri víťazné sety, narobil nepriateľov. Podstatne mladší tenisti sú zásadne proti!

Debata o tom, či celkom nezrušiť päťsetové duely, trvá od tohtoročného

Wimbledonu, keď štvrťfinále medzi Nadalom a Del Potrom trvalo takmer päť hodín a semifinále Anderson - Isner sa hralo dokonca

šesť a pol hodiny. „Keby to bolo na mne, pridal by som viac zápasov hraných na tri víťazné sety,“ vyhlásil Federer na webe express.co.uk.

„Tak napríklad päť setov by sa mohlo hrať na Turnaji majstrov... Na okruhu ATP nemáme žiadne také zápasy. Viem, že je to pre ochranu zdravia hráčov,“ zamyslel sa Švajčiar, proti ktorému sa postavil aj Andy Murray, ktorý bol donedávna zástancom päťsetových bitiek. „Päťseťáky sa mi páčia. Sú odmenou za tvrdý tréning. Ale keď sa na to pozriem z druhej strany, sú strašne dlhé,“ dodal Brit, ktorý na druhú stranu barikády prešiel tiež po tohtoročnom Wimbledone, kde pracoval ako komentátor. „Veľa divákov to vzdá, takže to nie je pre tenis dobré,“ dodal ešte.

Proti maratónskym duelom je aj ďalšia exsvetová jednotka, Novak Djokovič. „Som proti päťsetovým bitkám. Aj na grandslamoch by sa mohlo hrať na dva víťazné sety,“ navrhuje zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu. Na ťahu je teraz vedenie ATP, ktoré pripravuje zmenu. Akú, to uvidíme.